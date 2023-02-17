Lukas Parger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Parger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Parger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Parger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Parger 6 Kasım 2001 tarihinde Hall in Tirol şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Parger Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lukas Parger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dornbirn futbol takımında oynamaktadır. FC Dornbirn takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Parger'nin FC Dornbirn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Parger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Parger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Parger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Parger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Eylül 2011 yılında W. Innsbruck J.

1 Temmuz 2014 yılında Tulfes Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Vienna Alt.

1 Temmuz 2017 yılında St. Pölten Jgd

15 Ekim 2018 yılında Lokomotiva U19

23 Ağu 2019 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2020 yılında Din. Zagreb II

8 Şubat 2021 yılında SV Kapfenberg

1 Temmuz 2021 yılında SCR Altach

1 Temmuz 2022 yılında FC Dornbirn

30 Haziran 2023 yılında SCR Altach

Lukas Parger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Parger şuan FC Dornbirn takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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