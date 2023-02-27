Lukas Paukste kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Paukste Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Paukste adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Paukste Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Paukste 25 Eylül 1998 tarihinde Utena şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Lukas Paukštė şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Paukste Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lukas Paukste, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FA Siauliai futbol takımında oynamaktadır. FA Siauliai takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lukas Paukste'nin FA Siauliai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Paukste Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Paukste isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Paukste Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Paukste futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Utenis

20 Şubat 2018 yılında Atlantas

15 Temmuz 2018 yılında Jonava

24 Şubat 2019 yılında Atlantas

26 Şubat 2020 yılında Bremnes IL

6 Ağustos 2020 yılında Riteriai

11 Ocak 2022 yılında FA Siauliai

31 Aralık 2022 yılında Riteriai

7 Ocak 2023 yılında FA Siauliai

Lukas Paukste Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Paukste şuan FA Siauliai takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Lukas Paukste Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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