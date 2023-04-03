Lukas Penxa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Penxa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Penxa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lukas Penxa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lukas Penxa 6 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Penxa şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lukas Penxa Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Prag U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lukas Penxa'nin AC Sparta Prag U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lukas Penxa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lukas Penxa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Sparta Prag U19
Lukas Penxa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lukas Penxa şuan AC Sparta Prag U19 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?ČAFC Praha (2011 - 2014)
AC Sparta Praha (2014 - )
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