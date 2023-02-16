Lukas Pinckert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Pinckert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Pinckert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Pinckert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Pinckert 22 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Lukas Finn Pinckert şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Pinckert Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Lukas Pinckert, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV 07 Elversberg futbol takımında oynamaktadır. SV 07 Elversberg takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Pinckert'nin SV 07 Elversberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lukas Pinckert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Pinckert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lukas Pinckert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Pinckert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında HSV Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Hamburg U16

1 Temmuz 2016 yılında Hamburg U17

1 Temmuz 2017 yılında Hamburg U19

1 Temmuz 2019 yılında Hamburger SV II

1 Temmuz 2021 yılında Viktoria Berlin

22 Temmuz 2022 yılında SV Elversberg

Lukas Pinckert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Pinckert şuan SV 07 Elversberg takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TSV Weddelbrook (-2011), Hamburger SV (2011-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.