Lukas Podolski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Podolski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Podolski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Podolski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Podolski 4 Haziran 1985 tarihinde Gliwice şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Łukasz Józef Podolski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Podolski Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fairplay Career yapmaktadır. Lukas Podolski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Górnik Zabrze futbol takımında oynamaktadır. Górnik Zabrze takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lukas Podolski'nin Górnik Zabrze ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Podolski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Podolski10

http://www.instagram.com/lukaspodolski/

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http://www.facebook.com/LukasPodolski

Lukas Podolski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Podolski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 23.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lukas Podolski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Podolski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1995 yılında 1.FC Köln Alt.

1 Temmuz 2000 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2002 yılında 1.FC Köln U19

10 Kasım 2003 yılında Köln

10 Temmuz 2006 yılında Bayern

1 Temmuz 2009 yılında Köln

1 Temmuz 2012 yılında Arsenal

5 Ocak 2015 yılında Inter

30 Haziran 2015 yılında Arsenal

8 Temmuz 2015 yılında Galatasaray

1 Temmuz 2017 yılında Vissel Kobe

20 Ocak 2020 yılında Antalyaspor

6 Temmuz 2021 yılında Górnik Zabrze

Lukas Podolski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Podolski şuan Górnik Zabrze takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lukas Podolski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC 07 Bergheim (-6/1995), 1.FC Köln (7/1995-11/2003)

Almanya takımında 10 numaralı formasıyla 6 Haziran 2004 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 130 maçta 49 gol atmıştır.

Almanya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 17 Şubat 2004 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 16 Ekim 2003 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 6 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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