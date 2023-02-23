Lukas Podolski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Podolski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lukas Podolski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lukas Podolski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Lukas Podolski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Podolski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lukas Podolski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Podolski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Podolski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Podolski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Podolski 4 Haziran 1985 tarihinde Gliwice şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Łukasz Józef Podolski şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Podolski Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fairplay Career yapmaktadır. Lukas Podolski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Górnik Zabrze futbol takımında oynamaktadır. Górnik Zabrze takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lukas Podolski'nin Górnik Zabrze ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Podolski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Podolski10

http://www.instagram.com/lukaspodolski/

http://www.facebook.com/LukasPodolski

Lukas Podolski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Podolski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 23.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lukas Podolski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Podolski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1995 yılında 1.FC Köln Alt.

1 Temmuz 2000 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2002 yılında 1.FC Köln U19

10 Kasım 2003 yılında Köln

10 Temmuz 2006 yılında Bayern

1 Temmuz 2009 yılında Köln

1 Temmuz 2012 yılında Arsenal

5 Ocak 2015 yılında Inter

30 Haziran 2015 yılında Arsenal

8 Temmuz 2015 yılında Galatasaray

1 Temmuz 2017 yılında Vissel Kobe

20 Ocak 2020 yılında Antalyaspor

6 Temmuz 2021 yılında Górnik Zabrze

Lukas Podolski kimdir

Lukas Podolski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Podolski şuan Górnik Zabrze takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC 07 Bergheim (-6/1995), 1.FC Köln (7/1995-11/2003)

Lukas Podolski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya takımında 10 numaralı formasıyla 6 Haziran 2004 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 130 maçta 49 gol atmıştır.

Almanya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 17 Şubat 2004 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 16 Ekim 2003 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 6 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lukas Podolski nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Rares Pop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rares Pop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rares Pop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rares Pop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yegor Matsenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yegor Matsenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yegor Matsenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yegor Matsenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cosmin Dur Bozoanca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cosmin Dur Bozoanca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cosmin Dur Bozoanca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cosmin Dur Bozoanca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kacper Radkowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Radkowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kacper Radkowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Radkowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ülkenin büyükelçisi değişti, bazı büyükelçiler merkeze çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ülkenin büyükelçisi değişti, bazı büyükelçiler merkeze çekildi
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi