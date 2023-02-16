Lukas Raeder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Raeder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Raeder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Raeder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Raeder 30 Aralık 1993 tarihinde Essen şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Raeder Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Lukas Raeder, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSV Duisburg futbol takımında oynamaktadır. MSV Duisburg takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Raeder'nin MSV Duisburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Raeder Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Raeder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Raeder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Raeder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Rellingh. Alt.

1 Temmuz 2004 yılında Duisburg Alt.

1 Temmuz 2007 yılında Rot-Weiss Essen

1 Temmuz 2008 yılında RW Essen U17

1 Temmuz 2010 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2012 yılında Bayern

9 Temmuz 2014 yılında Vitória Setúbal

31 Ağu 2017 yılında Bradford

10 Temmuz 2018 yılında RW Essen

1 Temmuz 2019 yılında VfB Lübeck

14 Temmuz 2021 yılında Lok. Plovdiv

19 Temmuz 2022 yılında MSV Duisburg

Lukas Raeder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Raeder şuan MSV Duisburg takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

ESV 10/21 Essen (1999-2001), ESC Rellinghausen 06 (2001-2004), MSV Duisburg (2004-2007), Rot-Weiss Essen (2007-2010), FC Schalke 04 (2010-2012)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.