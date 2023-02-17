Lukas Rath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Rath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Rath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Rath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Rath 18 Ocak 1992 tarihinde Eisenstadt şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Rath Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Lukas Rath, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Blau-Weiss Linz futbol takımında oynamaktadır. FC Blau-Weiss Linz takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Rath'nin FC Blau-Weiss Linz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Rath Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Rath isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Rath Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Rath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2005 yılında Bgld. U15

1 Ocak 2007 yılında Bgld. U17

1 Ocak 2008 yılında Mattersburg II

1 Temmuz 2008 yılında SV Mattersburg

22 Eylül 2020 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

4 Ağu 2022 yılında Blau Weiss Linz

Lukas Rath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Rath şuan FC Blau-Weiss Linz takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lukas Rath Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Winden (6/1998-), BNZ Burgenland

Avusturya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 12 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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