Lukas Rhose kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Rhose Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Rhose adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Rhose Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Rhose 7 Ağu 2000 tarihinde Kalmar şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Rhose Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Lukas Rhose, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skövde AIK futbol takımında oynamaktadır. Skövde AIK takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lukas Rhose'nin Skövde AIK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lukas Rhose Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lukas Rhose isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Rhose Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Rhose futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2017 yılında Carlstad United

8 Ocak 2020 yılında IF Karlstad

28 Ocak 2021 yılında Kalmar FF

8 Ocak 2023 yılında Skövde AIK

Lukas Rhose Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Rhose şuan Skövde AIK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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