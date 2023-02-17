Lukas Riedmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Riedmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Riedmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Riedmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Riedmann 24 Mart 1997 tarihinde Aegeri şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Riedmann Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lukas Riedmann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Kriens futbol takımında oynamaktadır. SC Kriens takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Riedmann'nin SC Kriens ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Riedmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Riedmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Riedmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Riedmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Luzern U18

1 Temmuz 2015 yılında Luzern U21

2 Temmuz 2015 yılında FC Aegeri

1 Temmuz 2016 yılında Luzern U21

1 Temmuz 2019 yılında SC Cham

1 Temmuz 2022 yılında SC Kriens

Lukas Riedmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Riedmann şuan SC Kriens takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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