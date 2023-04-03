Lukas Saal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Saal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Saal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lukas Saal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lukas Saal 17 Şubat 2006 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Saal şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lukas Saal Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Prag U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag U19 takımına 13 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Saal'nin AC Sparta Prag U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lukas Saal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lukas Saal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
13 Ekim 2022 yılında Sparta Prag U19
Lukas Saal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lukas Saal şuan AC Sparta Prag U19 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SK Slavia Praha (2013 - 2016)
AC Sparta Praha (2016 - )
Lukas Saal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Çek Cumhuriyeti U17 takımında 5 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.