Lukas Sedlak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Sedlak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Sedlak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Sedlak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Sedlak 9 Eylül 1999 tarihinde Meiningen şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Sedlak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SOCCERNATION GROUP yapmaktadır. Lukas Sedlak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erzgebirge Aue futbol takımında oynamaktadır. Erzgebirge Aue takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Sedlak'nin Erzgebirge Aue ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Sedlak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lukassedlak99

Lukas Sedlak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Sedlak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Sedlak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Sedlak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında CZ Jena Alt.

1 Temmuz 2014 yılında CZ Jena U17

1 Temmuz 2016 yılında CZ Jena U19

1 Temmuz 2017 yılında CZ Jena II

1 Temmuz 2018 yılında Carl Zeiss Jena

1 Temmuz 2022 yılında Aue

Lukas Sedlak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Sedlak şuan Erzgebirge Aue takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

VFL Meiningen (2006-2012), FC Carl Zeiss Jena (2012-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.