Lukas Siaudvytis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Siaudvytis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Siaudvytis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lukas Siaudvytis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lukas Siaudvytis 13 Eylül 2006 tarihinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lukas Siaudvytis Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
DFK Dainava Alytus B futbol takımında oynamaktadır. DFK Dainava Alytus B takımına - tarihinde katılmıştır. Lukas Siaudvytis'nin DFK Dainava Alytus B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lukas Siaudvytis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lukas Siaudvytis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lukas Siaudvytis şuan DFK Dainava Alytus B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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