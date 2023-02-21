Lukas Skovajsa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Skovajsa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Skovajsa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Skovajsa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Skovajsa 27 Mart 1994 tarihinde Trenčín şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Skovajsa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Skovajsa Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go2Score sport agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dynamo Ceske Budejovice futbol takımında oynamaktadır. SK Dynamo Ceske Budejovice takımına 10 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Lukas Skovajsa'nin SK Dynamo Ceske Budejovice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Skovajsa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Skovajsa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Skovajsa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Skovajsa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında AS Trencin

12 Ocak 2020 yılında FC Dinamo

10 Ağustos 2020 yılında C. Budejovice

Lukas Skovajsa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Skovajsa şuan SK Dynamo Ceske Budejovice takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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