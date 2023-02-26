Lukas Spendlhofer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Spendlhofer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lukas Spendlhofer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lukas Spendlhofer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lukas Spendlhofer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Spendlhofer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lukas Spendlhofer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Spendlhofer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Spendlhofer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Spendlhofer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Spendlhofer 2 Haziran 1993 tarihinde Neunkirchen şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Spendlhofer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISCOUT yapmaktadır. Lukas Spendlhofer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Bnei Reineh futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Bnei Reineh takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Spendlhofer'nin Maccabi Bnei Reineh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lukas Spendlhofer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Spendlhofer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lukas Spendlhofer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Spendlhofer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2005 yılında 1. WNSC Alt.

1 Temmuz 2007 yılında St. Pölten U19

1 Ocak 2011 yılında Inter U19

1 Temmuz 2012 yılında Inter

11 Temmuz 2013 yılında Varese

30 Haziran 2014 yılında Inter

4 Temmuz 2014 yılında Sturm Graz

30 Haziran 2015 yılında Inter

1 Temmuz 2015 yılında Sturm Graz

2 Ekim 2020 yılında Ascoli

9 Şubat 2021 yılında Bnei Sakhnin

30 Haziran 2021 yılında Ascoli

1 Temmuz 2022 yılında M. Bnei Reineh

Lukas Spendlhofer kimdir

Lukas Spendlhofer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Spendlhofer şuan Maccabi Bnei Reineh takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SVSF Pottschach (9/1999-2/2005), 1. SC Wr. Neustadt (3/2005-2007), SKN St. Pölten (2007-12/2010), Inter (1/2011-2012)

Lukas Spendlhofer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 12 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lukas Spendlhofer nereli

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