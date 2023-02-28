Lukas Stetina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Stetina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Stetina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Stetina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Stetina 28 Temmuz 1991 tarihinde Nitra şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Štetina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Stetina Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Service Agency yapmaktadır. Lukas Stetina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Trnava futbol takımında oynamaktadır. Spartak Trnava takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Stetina'nin Spartak Trnava ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lukas Stetina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Stetina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lukas Stetina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Stetina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Nitra

1 Mart 2011 yılında Metalist

1 Şubat 2012 yılında Tatran Presov

30 Haziran 2012 yılında Metalist

1 Temmuz 2012 yılında Dukla Prag

30 Haziran 2013 yılında Metalist

27 Temmuz 2013 yılında Dukla Prag

1 Temmuz 2017 yılında Sparta Prag

17 Şubat 2022 yılında Slovan Liberec

30 Haziran 2022 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Trnava

Lukas Stetina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Stetina şuan Spartak Trnava takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Lukas Stetina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya takımında 4 numaralı formasıyla 19 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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