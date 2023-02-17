Lukas Sunesson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Sunesson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Sunesson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Sunesson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Sunesson 2 Ekim 1998 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsveç,Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Sunesson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lukas Sunesson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Landskrona BoIS futbol takımında oynamaktadır. Landskrona BoIS takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Lukas Sunesson'nin Landskrona BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Lukas Sunesson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Sunesson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Sunesson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Sunesson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında IK Frej Täby

1 Ocak 2018 yılında Enebybergs IF

1 Ağu 2018 yılında Golden Eagles

1 Ocak 2019 yılında Enebybergs IF

1 Ağu 2019 yılında Golden Eagles

1 Ocak 2020 yılında IFK Österåker

1 Ağu 2020 yılında Golden Eagles

2 Şubat 2023 yılında Landskrona

Lukas Sunesson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Sunesson şuan Landskrona BoIS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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