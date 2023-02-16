Lukas Vorlicky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Vorlicky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Vorlicky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Vorlicky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Vorlicky 18 Ocak 2002 tarihinde Boskovice şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Vorlický şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Vorlicky Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lukas Vorlicky, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atalanta futbol takımında oynamaktadır. Atalanta takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lukas Vorlicky'nin Atalanta ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lukas Vorlicky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Vorlicky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Vorlicky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Vorlicky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2018 yılında Atalanta U17

1 Temmuz 2019 yılında Atalanta U19

1 Ocak 2023 yılında Atalanta

Lukas Vorlicky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Vorlicky şuan Atalanta takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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