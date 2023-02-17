Lukas Walchhutter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Walchhutter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Walchhutter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Walchhutter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Walchhutter 10 Ocak 2004 tarihinde Bruck an der Mur şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Walchhutter Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Lukas Walchhutter, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Kapfenberg futbol takımında oynamaktadır. SV Kapfenberg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lukas Walchhutter'nin SV Kapfenberg ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lukas Walchhutter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Walchhutter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Walchhutter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Walchhutter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2012 yılında NWM KSV

1 Temmuz 2018 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2019 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2020 yılında Stmk.-Sturm U18

1 Temmuz 2021 yılında SV Kapfenberg

2 Temmuz 2021 yılında Sturm Graz II

13 Ocak 2022 yılında SV Kapfenberg

Lukas Walchhutter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Walchhutter şuan SV Kapfenberg takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lukas Walchhutter Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV St. Marein/Lorenzen (09/2010-), SV Kapfenberg, SK Sturm Graz

Avusturya U18 takımında 16 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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