Lukas Wedl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Wedl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Wedl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Wedl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Wedl 19 Ekim 1995 tarihinde Amstetten şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Wedl Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Lukas Wedl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. FK Austria Wien takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Lukas Wedl'nin FK Austria Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Wedl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Wedl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Wedl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Wedl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2012 yılında Gaflenz

31 Ocak 2013 yılında FC Wacker II

1 Temmuz 2014 yılında FC Wacker

31 Ağu 2021 yılında Austria Wien

Lukas Wedl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Wedl şuan FK Austria Wien takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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