Lukass Vapne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukass Vapne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukass Vapne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukass Vapne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukass Vapne 31 Ağustos 2003 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Lūkass Vapne şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukass Vapne Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lukass Vapne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metta futbol takımında oynamaktadır. FK Metta takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Lukass Vapne'nin FK Metta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lukass Vapne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukass Vapne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukass Vapne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukass Vapne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Metta

14 Temmuz 2022 yılında Valmiera

31 Aralık 2022 yılında Metta

Lukass Vapne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukass Vapne şuan FK Metta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lukass Vapne Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FS Metta

Letonya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 26 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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