Lukass Zuravlovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukass Zuravlovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukass Zuravlovs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lukass Zuravlovs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lukass Zuravlovs 14 Mart 2006 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lukass Zuravlovs Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
BFC Daugavpils futbol takımında oynamaktadır. BFC Daugavpils takımına - tarihinde katılmıştır. Lukass Zuravlovs'nin BFC Daugavpils ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lukass Zuravlovs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lukass Zuravlovs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lukass Zuravlovs şuan BFC Daugavpils takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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