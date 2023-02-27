Lukass Zuravlovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukass Zuravlovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Lukass Zuravlovs kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lukass Zuravlovs ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.