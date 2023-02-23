Lukasz Bejger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukasz Bejger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukasz Bejger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukasz Bejger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukasz Bejger 11 Ocak 2002 tarihinde Golub-Dobrzyń şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Łukasz Bejger şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukasz Bejger Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Lukasz Bejger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slask Wroclaw futbol takımında oynamaktadır. Slask Wroclaw takımına 23 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Lukasz Bejger'nin Slask Wroclaw ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lukasz Bejger Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lukaszbejger/

Lukasz Bejger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukasz Bejger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lukasz Bejger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukasz Bejger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Mart 2018 yılında Lech U19

30 Temmuz 2018 yılında Man Utd U18

1 Temmuz 2020 yılında Man Utd U23

23 Ocak 2021 yılında Slask Wroclaw

Lukasz Bejger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukasz Bejger şuan Slask Wroclaw takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Lukasz Bejger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 4 numaralı formasıyla 18 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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