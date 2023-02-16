Lukasz Fabianski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukasz Fabianski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lukasz Fabianski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lukasz Fabianski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lukasz Fabianski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukasz Fabianski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukasz Fabianski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukasz Fabianski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukasz Fabianski 18 Nisan 1985 tarihinde Kostrzyn nad Odrą şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Łukasz Marek Fabiański şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukasz Fabianski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Lukasz Fabianski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

West Ham United futbol takımında oynamaktadır. West Ham United takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Lukasz Fabianski'nin West Ham United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukasz Fabianski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/LukaszFabianski

http://www.instagram.com/lukasz.fabianski/

http://www.facebook.com/LukaszFabianskiOfficial

Lukasz Fabianskiboyu ve yaşı kaç

Lukasz Fabianski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukasz Fabianski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lukasz Fabianski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukasz Fabianski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında Lubuszanin Drezdenko

1 Temmuz 2002 yılında Sparta Brodnica

1 Ocak 2003 yılında Mieszko Gniezno

1 Temmuz 2004 yılında Lech Poznan

1 Ocak 2005 yılında Legia Varşova

1 Temmuz 2007 yılında Arsenal

1 Temmuz 2014 yılında Swansea

1 Temmuz 2018 yılında West Ham

Lukasz Fabianski kimdir

Lukasz Fabianski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukasz Fabianski şuan West Ham United takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Polonia Slubice (1999-2000), MSP Szamotuly (2000-2001), Lubuszanin Drezdenko (2001–2002), Sparta Brodnica (2002–2003), Mieszko Gniezno (2003–2004), Lech Poznań (2004–2005)

Lukasz Fabianski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya takımında 22 numaralı formasıyla 28 Mart 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 57 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lukasz Fabianski nereli

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