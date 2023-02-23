Lukasz Grzeszczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukasz Grzeszczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukasz Grzeszczyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukasz Grzeszczyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukasz Grzeszczyk 29 Temmuz 1987 tarihinde Ostrołęka şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Łukasz Grzeszczyk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukasz Grzeszczyk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATJ Management yapmaktadır. Lukasz Grzeszczyk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gornik Leczna futbol takımında oynamaktadır. Gornik Leczna takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukasz Grzeszczyk'nin Gornik Leczna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukasz Grzeszczyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukasz Grzeszczyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukasz Grzeszczyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukasz Grzeszczyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2006 yılında Wisla Plock

1 Temmuz 2007 yılında Znicz Pruszkow

30 Haziran 2008 yılında Wisla Plock

22 Ocak 2009 yılında Widzew Lodz

27 Ocak 2012 yılında Warta Poznań

1 Şubat 2013 yılında GKS Belchatow

23 Temmuz 2013 yılında Sandecja

1 Ocak 2015 yılında GKS Tychy

5 Temmuz 2022 yılında Gornik Leczna

Lukasz Grzeszczyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukasz Grzeszczyk şuan Gornik Leczna takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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