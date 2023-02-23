Lukasz Grzeszczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukasz Grzeszczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lukasz Grzeszczyk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lukasz Grzeszczyk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Lukasz Grzeszczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukasz Grzeszczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lukasz Grzeszczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukasz Grzeszczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukasz Grzeszczyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukasz Grzeszczyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukasz Grzeszczyk 29 Temmuz 1987 tarihinde Ostrołęka şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Łukasz Grzeszczyk şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukasz Grzeszczyk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATJ Management yapmaktadır. Lukasz Grzeszczyk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gornik Leczna futbol takımında oynamaktadır. Gornik Leczna takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukasz Grzeszczyk'nin Gornik Leczna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukasz Grzeszczyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukasz Grzeszczyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Lukasz Grzeszczyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukasz Grzeszczyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2006 yılında Wisla Plock

1 Temmuz 2007 yılında Znicz Pruszkow

30 Haziran 2008 yılında Wisla Plock

22 Ocak 2009 yılında Widzew Lodz

27 Ocak 2012 yılında Warta Poznań

1 Şubat 2013 yılında GKS Belchatow

23 Temmuz 2013 yılında Sandecja

1 Ocak 2015 yılında GKS Tychy

5 Temmuz 2022 yılında Gornik Leczna

Lukasz Grzeszczyk kimdir

Lukasz Grzeszczyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukasz Grzeszczyk şuan Gornik Leczna takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Narew Ostrołęka

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lukasz Grzeszczyk nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Luka İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luka İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Krzysztof Machowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krzysztof Machowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Krzysztof Machowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krzysztof Machowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Antonio Vutov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Vutov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Antonio Vutov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Vutov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milosz Pawlusinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milosz Pawlusinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milosz Pawlusinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milosz Pawlusinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi