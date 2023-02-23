Lukasz Janoszka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukasz Janoszka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lukasz Janoszka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lukasz Janoszka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lukasz Janoszka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukasz Janoszka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lukasz Janoszka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukasz Janoszka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukasz Janoszka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukasz Janoszka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukasz Janoszka 18 Mart 1987 tarihinde Bytom şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Łukasz Janoszka şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukasz Janoszka Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EPG yapmaktadır. Lukasz Janoszka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ruch Chorzow futbol takımında oynamaktadır. Ruch Chorzow takımına 15 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Lukasz Janoszka'nin Ruch Chorzow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukasz Janoszka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukasz Janoszka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Lukasz Janoszka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukasz Janoszka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Ruch Chorzow

1 Ağustos 2006 yılında Walka Makoszowy

31 Aralık 2006 yılında Ruch Chorzow

1 Temmuz 2008 yılında GKS Katowice

31 Aralık 2008 yılında Ruch Chorzow

1 Ocak 2014 yılında Zaglebie Lubin

22 Şubat 2019 yılında Stal Mielec

15 Ocak 2020 yılında Ruch Chorzow

Lukasz Janoszka kimdir

Lukasz Janoszka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukasz Janoszka şuan Ruch Chorzow takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Lukasz Janoszka nereli

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