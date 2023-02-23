Lukasz Kedziora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukasz Kedziora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukasz Kedziora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukasz Kedziora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukasz Kedziora 9 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Łukasz Kędziora şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukasz Kedziora Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EPG yapmaktadır. Lukasz Kedziora, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odra Opole futbol takımında oynamaktadır. Odra Opole takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lukasz Kedziora'nin Odra Opole ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lukasz Kedziora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukasz Kedziora isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukasz Kedziora Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukasz Kedziora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Hutnik U19

1 Temmuz 2016 yılında Hutnik Krakow

11 Ocak 2022 yılında Odra Opole

Lukasz Kedziora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukasz Kedziora şuan Odra Opole takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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