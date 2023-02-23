Lukasz Lakomy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukasz Lakomy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukasz Lakomy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukasz Lakomy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukasz Lakomy 18 Ocak 2001 tarihinde Puławy şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Łukasz Łakomy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukasz Lakomy Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Lukasz Lakomy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 12 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Lukasz Lakomy'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lukasz Lakomy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukasz Lakomy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lukasz Lakomy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukasz Lakomy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2018 yılında Legia U19

1 Temmuz 2019 yılında Legia II

12 Ocak 2021 yılında Zaglebie Lubin

Lukasz Lakomy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukasz Lakomy şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lukasz Lakomy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Wisła Puławy (-2014), Legia Warszawa Akademia Piłkarska (2014-2017)

Polonya U20 takımında 6 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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