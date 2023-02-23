Lukasz Moneta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukasz Moneta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukasz Moneta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukasz Moneta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukasz Moneta 13 Mayıs 1994 tarihinde Racibórz şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Łukasz Moneta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukasz Moneta Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pawel Staniszewski yapmaktadır. Lukasz Moneta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ruch Chorzow futbol takımında oynamaktadır. Ruch Chorzow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukasz Moneta'nin Ruch Chorzow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lukasz Moneta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukasz Moneta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukasz Moneta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukasz Moneta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında LZS Lesnica

1 Ağustos 2013 yılında Legia II

13 Şubat 2014 yılında Legia Varşova

25 Şubat 2015 yılında Wigry Suwalki

31 Aralık 2015 yılında Legia Varşova

22 Ocak 2016 yılında Ruch Chorzow

4 Temmuz 2017 yılında Legia Varşova

8 Ocak 2018 yılında Zaglebie Lubin

31 Aralık 2018 yılında Legia Varşova

28 Ocak 2019 yılında Bytovia Bytow

30 Haziran 2019 yılında Legia Varşova

26 Temmuz 2019 yılında GKS Tychy

5 Temmuz 2021 yılında Stomil

1 Temmuz 2022 yılında Ruch Chorzow

Lukasz Moneta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukasz Moneta şuan Ruch Chorzow takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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