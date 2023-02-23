Lukasz Ostrowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukasz Ostrowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukasz Ostrowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukasz Ostrowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukasz Ostrowski 7 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Łukasz Ostrowski şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukasz Ostrowski Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resovia Rzeszów futbol takımında oynamaktadır. Resovia Rzeszów takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lukasz Ostrowski'nin Resovia Rzeszów ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lukasz Ostrowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukasz Ostrowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lukasz Ostrowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukasz Ostrowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2021 yılında Resovia

Lukasz Ostrowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukasz Ostrowski şuan Resovia Rzeszów takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.