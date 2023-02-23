Lukasz Sekulski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukasz Sekulski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukasz Sekulski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukasz Sekulski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukasz Sekulski 3 Kasım 1990 tarihinde Płock şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Łukasz Sekulski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukasz Sekulski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lukasz Sekulski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Plock futbol takımında oynamaktadır. Wisla Plock takımına 26 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lukasz Sekulski'nin Wisla Plock ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lukasz Sekulski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukasz Sekulski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukasz Sekulski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukasz Sekulski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Wisla Plock

1 Temmuz 2009 yılında Rakow

31 Aralık 2009 yılında Wisla Plock

1 Temmuz 2014 yılında Stalowa Wola

1 Temmuz 2015 yılında Jagiellonia

1 Ocak 2016 yılında Korona Kielce

31 Aralık 2016 yılında Jagiellonia

1 Ocak 2017 yılında Piast Gliwice

30 Haziran 2017 yılında Jagiellonia

1 Ocak 2018 yılında SKA Khabarovsk

12 Ocak 2019 yılında LKS Lodz

26 Temmuz 2021 yılında Wisla Plock

Lukasz Sekulski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukasz Sekulski şuan Wisla Plock takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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