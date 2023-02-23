Lukasz Seweryn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukasz Seweryn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukasz Seweryn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukasz Seweryn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukasz Seweryn 29 Mart 2002 tarihinde Jaworzno şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Łukasz Seweryn şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukasz Seweryn Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ONE HUNDRED SPORTS yapmaktadır. Lukasz Seweryn, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resovia Rzeszów futbol takımında oynamaktadır. Resovia Rzeszów takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lukasz Seweryn'nin Resovia Rzeszów ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukasz Seweryn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukasz Seweryn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukasz Seweryn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukasz Seweryn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2018 yılında Stal Mielec

30 Haziran 2019 yılında Stadion Slaski Chorzow

1 Temmuz 2019 yılında Stal Mielec

9 Mart 2022 yılında LKS Lagow

31 Aralık 2022 yılında Stal Mielec

26 Ocak 2023 yılında Resovia

30 Haziran 2023 yılında Stal Mielec

Lukasz Seweryn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukasz Seweryn şuan Resovia Rzeszów takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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