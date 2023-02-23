Lukasz Solowiej kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukasz Solowiej Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lukasz Solowiej kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lukasz Solowiej ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Lukasz Solowiej kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukasz Solowiej Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lukasz Solowiej kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukasz Solowiej Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukasz Solowiej adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukasz Solowiej Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukasz Solowiej 11 Ekim 1988 tarihinde Sokółka şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Łukasz Sołowiej şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukasz Solowiej Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Lukasz Solowiej, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puszcza Niepolomice futbol takımında oynamaktadır. Puszcza Niepolomice takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lukasz Solowiej'nin Puszcza Niepolomice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lukasz Solowiej Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukasz Solowiej isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Lukasz Solowiej Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukasz Solowiej futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında GLKS Nadarzyn

1 Ocak 2009 yılında Polonia II

1 Ocak 2010 yılında Nielba

1 Temmuz 2010 yılında Dab Dabrowa

1 Ocak 2011 yılında Sokol Sokolka

1 Ocak 2012 yılında Dab Dabrowa

1 Temmuz 2012 yılında Wigry Suwalki

30 Temmuz 2013 yılında Gornik Leczna

29 Ocak 2014 yılında F. Swinoujscie

1 Temmuz 2015 yılında Z. Sosnowiec

1 Temmuz 2016 yılında Jagiellonia

16 Ocak 2017 yılında Rakow

9 Ağustos 2017 yılında Stomil

5 Şubat 2019 yılında GKS Tychy

13 Ocak 2022 yılında P. Niepolomice

Lukasz Solowiej kimdir

Lukasz Solowiej Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukasz Solowiej şuan Puszcza Niepolomice takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dąb Dąbrowa Białostocka, Sokół Sokółka

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lukasz Solowiej nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bartosz Rymaniak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Rymaniak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bartosz Rymaniak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Rymaniak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mario Topuzov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Topuzov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mario Topuzov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Topuzov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Przemyslaw Stolc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Przemyslaw Stolc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Przemyslaw Stolc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Przemyslaw Stolc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi