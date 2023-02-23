Lukasz Solowiej kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukasz Solowiej Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukasz Solowiej adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukasz Solowiej Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukasz Solowiej 11 Ekim 1988 tarihinde Sokółka şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Łukasz Sołowiej şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukasz Solowiej Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Lukasz Solowiej, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puszcza Niepolomice futbol takımında oynamaktadır. Puszcza Niepolomice takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lukasz Solowiej'nin Puszcza Niepolomice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lukasz Solowiej Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukasz Solowiej isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukasz Solowiej Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukasz Solowiej futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında GLKS Nadarzyn

1 Ocak 2009 yılında Polonia II

1 Ocak 2010 yılında Nielba

1 Temmuz 2010 yılında Dab Dabrowa

1 Ocak 2011 yılında Sokol Sokolka

1 Ocak 2012 yılında Dab Dabrowa

1 Temmuz 2012 yılında Wigry Suwalki

30 Temmuz 2013 yılında Gornik Leczna

29 Ocak 2014 yılında F. Swinoujscie

1 Temmuz 2015 yılında Z. Sosnowiec

1 Temmuz 2016 yılında Jagiellonia

16 Ocak 2017 yılında Rakow

9 Ağustos 2017 yılında Stomil

5 Şubat 2019 yılında GKS Tychy

13 Ocak 2022 yılında P. Niepolomice

Lukasz Solowiej Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukasz Solowiej şuan Puszcza Niepolomice takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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