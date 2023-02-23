Lukasz Szramowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukasz Szramowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukasz Szramowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukasz Szramowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukasz Szramowski 1 Nisan 2002 tarihinde Olsztyn şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Łukasz Szramowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukasz Szramowski Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNIDOS yapmaktadır. Lukasz Szramowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gornik Leczna futbol takımında oynamaktadır. Gornik Leczna takımına 20 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Lukasz Szramowski'nin Gornik Leczna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lukasz Szramowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukasz Szramowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukasz Szramowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukasz Szramowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Lech U19

22 Temmuz 2019 yılında Lech Poznan II

20 Ağustos 2021 yılında Gornik Leczna

Lukasz Szramowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukasz Szramowski şuan Gornik Leczna takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lukasz Szramowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ewingi Zalewo, Huragan Morąg, Lech Poznań

Polonya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 8 numaralı formasıyla 30 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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