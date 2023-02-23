Lukasz Winiarczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukasz Winiarczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukasz Winiarczyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukasz Winiarczyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukasz Winiarczyk 28 Ağustos 1990 tarihinde Zamość şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Łukasz Winiarczyk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukasz Winiarczyk Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lukasz Winiarczyk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skra Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Skra Czestochowa takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lukasz Winiarczyk'nin Skra Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukasz Winiarczyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukasz Winiarczyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukasz Winiarczyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukasz Winiarczyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Piast U19

1 Temmuz 2009 yılında Piast Gliwice II

1 Temmuz 2010 yılında Piast Gliwice

1 Şubat 2011 yılında Skalka Zabnica

30 Haziran 2011 yılında Piast Gliwice

1 Temmuz 2011 yılında Rozwój Katowice

30 Haziran 2012 yılında Piast Gliwice

1 Temmuz 2012 yılında Rozwój Katowice

6 Temmuz 2016 yılında Odra Opole

19 Temmuz 2021 yılında Skra Czesto.

Lukasz Winiarczyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukasz Winiarczyk şuan Skra Czestochowa takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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