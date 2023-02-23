Lukasz Wolsztynski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukasz Wolsztynski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukasz Wolsztynski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukasz Wolsztynski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukasz Wolsztynski 8 Aralık 1994 tarihinde Knurów şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Łukasz Wolsztyński şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukasz Wolsztynski Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lukasz Wolsztynski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotwica Kolobrzeg futbol takımında oynamaktadır. Kotwica Kolobrzeg takımına 18 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Lukasz Wolsztynski'nin Kotwica Kolobrzeg ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lukasz Wolsztynski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukasz Wolsztynski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukasz Wolsztynski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukasz Wolsztynski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağustos 2014 yılında Górnik Zabrze

10 Şubat 2015 yılında Limanovia

30 Haziran 2015 yılında Górnik Zabrze

21 Ocak 2016 yılında Legionovia

30 Haziran 2016 yılında Gornik II

1 Temmuz 2016 yılında Górnik Zabrze

3 Mart 2021 yılında Arka Gdynia

28 Temmuz 2021 yılında Chojniczanka

18 Şubat 2023 yılında Kotwica

Lukasz Wolsztynski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukasz Wolsztynski şuan Kotwica Kolobrzeg takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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