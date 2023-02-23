Lukasz Zjawinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukasz Zjawinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukasz Zjawinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukasz Zjawinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukasz Zjawinski 11 Temmuz 2001 tarihinde Pszczyna şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Łukasz Zjawiński şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukasz Zjawinski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNIDOS yapmaktadır. Lukasz Zjawinski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Widzew Lodz futbol takımında oynamaktadır. Widzew Lodz takımına 17 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Lukasz Zjawinski'nin Widzew Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukasz Zjawinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukasz Zjawinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukasz Zjawinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukasz Zjawinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Legia U19

1 Temmuz 2018 yılında Legia II

1 Temmuz 2019 yılında Stalowa Wola

31 Aralık 2019 yılında Legia II

8 Ağustos 2020 yılında Stal Mielec

30 Temmuz 2021 yılında Lechia Gdansk

3 Ocak 2022 yılında Sandecja

30 Haziran 2022 yılında Lechia Gdansk

17 Ağustos 2022 yılında Widzew Lodz

30 Haziran 2023 yılında Lechia Gdansk

Lukasz Zjawinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukasz Zjawinski şuan Widzew Lodz takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Lukasz Zjawinski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U20 takımında 9 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 9 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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