Lukasz Zwolinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukasz Zwolinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukasz Zwolinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukasz Zwolinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukasz Zwolinski 24 Şubat 1993 tarihinde Szczecin şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Łukasz Zwoliński şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukasz Zwolinski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Lukasz Zwolinski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lechia Gdansk futbol takımında oynamaktadır. Lechia Gdansk takımına 10 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Lukasz Zwolinski'nin Lechia Gdansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukasz Zwolinski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/l_zwolinski93/

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Lukasz Zwolinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukasz Zwolinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lukasz Zwolinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukasz Zwolinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Pogon II

1 Ocak 2012 yılında Pogon Szczecin

8 Ocak 2013 yılında Arka Gdynia

30 Haziran 2013 yılında Pogon Szczecin

2 Ağustos 2013 yılında Gornik Leczna

30 Haziran 2014 yılında Pogon Szczecin

23 Şubat 2017 yılında Slask Wroclaw

30 Haziran 2017 yılında Pogon Szczecin

1 Temmuz 2018 yılında HNK Gorica

10 Şubat 2020 yılında Lechia Gdansk

Lukasz Zwolinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukasz Zwolinski şuan Lechia Gdansk takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lukasz Zwolinski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KP Police, Pogoń Szczecin

Polonya U20 takımında 18 numaralı formasıyla 10 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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