Luke Bodnar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Bodnar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Bodnar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luke Bodnar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luke Bodnar 19 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Luke Joshua Bodnar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luke Bodnar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballhouseplus yapmaktadır. Luke Bodnar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Perth Glory futbol takımında oynamaktadır. Perth Glory takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Luke Bodnar'nin Perth Glory ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Luke Bodnar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luke Bodnar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luke Bodnar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luke Bodnar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Perth Glory

Luke Bodnar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luke Bodnar şuan Perth Glory takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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