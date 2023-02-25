Luke Brattan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Brattan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luke Brattan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luke Brattan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luke Brattan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Brattan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luke Brattan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Brattan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Brattan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luke Brattan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luke Brattan 8 Mart 1990 tarihinde Hull şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avustralya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Nathan Luke Brattan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luke Brattan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Pitch management yapmaktadır. Luke Brattan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sydney FC futbol takımında oynamaktadır. Sydney FC takımına 19 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Luke Brattan'nin Sydney FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luke Brattan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lukebrattan/

Luke Brattan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luke Brattan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Luke Brattan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luke Brattan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Brisbane Roar

26 Ekim 2015 yılında Man. City

27 Ekim 2015 yılında Bolton

21 Aralık 2015 yılında Man. City

1 Temmuz 2016 yılında Melbourne City

30 Haziran 2019 yılında Man. City

19 Temmuz 2019 yılında Sydney FC

Luke Brattan kimdir

Luke Brattan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luke Brattan şuan Sydney FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rochedale Rovers, Queensland Lions (-2008), Brisbane Roar (2008-2010)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luke Brattan nereli

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