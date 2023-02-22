Luke Browne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Browne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luke Browne kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luke Browne ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luke Browne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Browne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luke Browne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Browne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Browne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luke Browne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luke Browne 6 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur.  İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luke Browne Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shelbourne FC futbol takımında oynamaktadır. Shelbourne FC takımına 21 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Luke Browne'nin Shelbourne FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Luke Browne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luke Browne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Shelbourne U19

21 Ekim 2022 yılında Shelbourne

Luke Browne kimdir

Luke Browne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luke Browne şuan Shelbourne FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luke Browne nereli

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