Luke Chambers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Chambers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luke Chambers kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luke Chambers ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luke Chambers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Chambers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Chambers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luke Chambers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luke Chambers 24 Haziran 2004 tarihinde Preston şehrinde doğmuştur.  İngiltere uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luke Chambers Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Luke Chambers, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kilmarnock FC futbol takımında oynamaktadır. Kilmarnock FC takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luke Chambers'nin Kilmarnock FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Luke Chambers Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lukechambers.04/

Luke Chambersboyu ve yaşı kaç

Luke Chambers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luke Chambers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Luke Chambers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luke Chambers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Liverpool U18

1 Temmuz 2022 yılında Liverpool U21

30 Ocak 2023 yılında Kilmarnock FC

31 Mayıs 2023 yılında Liverpool U21

Luke Chambers kimdir

Luke Chambers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luke Chambers şuan Kilmarnock FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Luke Chambers Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İngiltere U19 takımında 15 numaralı formasıyla 12 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luke Chambers nereli

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