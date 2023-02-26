Luke Daniels kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Daniels Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Daniels adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luke Daniels Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luke Daniels 8 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luke Daniels Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cape Town City FC futbol takımında oynamaktadır. Cape Town City FC takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Luke Daniels'nin Cape Town City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luke Daniels Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luke Daniels isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luke Daniels Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luke Daniels futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2022 yılında Cape Town City

Luke Daniels Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luke Daniels şuan Cape Town City FC takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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