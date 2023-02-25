Luke Duzel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Duzel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Duzel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luke Duzel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luke Duzel 5 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Avustralya,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luke Đuzel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luke Duzel Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luke Duzel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adelaide United futbol takımında oynamaktadır. Adelaide United takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Luke Duzel'nin Adelaide United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luke Duzel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luke Duzel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luke Duzel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luke Duzel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Eylül 2019 yılında Western United

8 Şubat 2023 yılında Adelaide United

Luke Duzel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luke Duzel şuan Adelaide United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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