Luke Fleurs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Fleurs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Fleurs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luke Fleurs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luke Fleurs 3 Mart 2000 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Luke Donn Fleurs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luke Fleurs Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Players Club yapmaktadır. Luke Fleurs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Luke Fleurs'nin SuperSport United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luke Fleurs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luke Fleurs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luke Fleurs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luke Fleurs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2017 yılında Ubuntu

1 Temmuz 2018 yılında SuperSport Utd.

Luke Fleurs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luke Fleurs şuan SuperSport United takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Luke Fleurs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Afrika Olimpiyat takımında 5 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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