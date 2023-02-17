Luke Hannant kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Hannant Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Hannant adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luke Hannant Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luke Hannant 4 Kasım 1993 tarihinde Great Yarmouth şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Luke James Hannant şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luke Hannant Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luke Hannant, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luke Hannant'nin Dundee FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Luke Hannant Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luke Hannant isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Luke Hannant Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luke Hannant futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Dereham Town

1 Temmuz 2014 yılında Northumbria

15 Temmuz 2016 yılında Gateshead

23 Eylül 2016 yılında South Shields

23 Ekim 2016 yılında Gateshead

18 Ocak 2018 yılında Port Vale

1 Temmuz 2019 yılında Cambridge Utd.

1 Temmuz 2021 yılında Colchester Utd.

31 Ocak 2023 yılında Dundee FC

31 Mayıs 2023 yılında Colchester Utd.

Luke Hannant Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luke Hannant şuan Dundee FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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