Luke İvanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke İvanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke İvanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luke İvanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luke İvanovic 6 Haziran 2000 tarihinde Picton şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Avustralya,Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luke İvanovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avid Sports Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Perth Glory futbol takımında oynamaktadır. Perth Glory takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Luke İvanovic'nin Perth Glory ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luke İvanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luke İvanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luke İvanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luke İvanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sydney FC

20 Temmuz 2021 yılında Brisbane Roar

14 Eylül 2022 yılında Perth Glory

Luke İvanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luke İvanovic şuan Perth Glory takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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