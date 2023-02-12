Luke Mccowan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Mccowan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Mccowan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luke Mccowan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luke Mccowan 9 Aralık 1997 tarihinde Greenock şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luke Mccowan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Consilium Sports Group yapmaktadır. Luke Mccowan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luke Mccowan'nin Dundee FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Luke Mccowan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luke Mccowan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luke Mccowan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luke Mccowan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Annbank United

1 Mayıs 2017 yılında Ayr United U20

1 Temmuz 2017 yılında Ayr United

1 Temmuz 2021 yılında Dundee FC

Luke Mccowan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luke Mccowan şuan Dundee FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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