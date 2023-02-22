Luke Mcnicholas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Mcnicholas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Mcnicholas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luke Mcnicholas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luke Mcnicholas 1 Ocak 2000 tarihinde Belcarra, Mayo şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İrlanda,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luke Mcnicholas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quantum Sport yapmaktadır. Luke Mcnicholas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sligo Rovers futbol takımında oynamaktadır. Sligo Rovers takımına 1 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Luke Mcnicholas'nin Sligo Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Luke Mcnicholas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luke Mcnicholas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luke Mcnicholas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luke Mcnicholas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Sligo Rovers

1 Şubat 2021 yılında Finn Harps

30 Haziran 2021 yılında Sligo Rovers

1 Temmuz 2021 yılında Cliftonville

30 Haziran 2022 yılında Sligo Rovers

Luke Mcnicholas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luke Mcnicholas şuan Sligo Rovers takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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