Luke Oresti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Oresti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Oresti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luke Oresti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luke Oresti 30 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luke Oresti Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Pitch management yapmaktadır. Luke Oresti, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Melbourne City FC futbol takımında oynamaktadır. Melbourne City FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luke Oresti'nin Melbourne City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Luke Oresti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luke Oresti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Melbourne City
Luke Oresti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luke Oresti şuan Melbourne City FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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