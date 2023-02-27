Luke Rae kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Rae Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luke Rae kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luke Rae ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luke Rae kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Rae Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luke Rae kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Rae Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Rae adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luke Rae Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luke Rae 27 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur.  İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Luke Morgan Conrad Rae şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luke Rae Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alberto A Larrea yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KR Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. KR Reykjavík takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Luke Rae'nin KR Reykjavík ile sözleşmesi 30 Kasım 2025 tarihinde bitmektedir.

Luke Rae Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luke Rae isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Luke Rae Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luke Rae futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Haziran 2020 yılında Tindastóll

18 Şubat 2021 yılında Vestri

17 Şubat 2022 yılında Grótta

2 Şubat 2023 yılında KR Reykjavík

Luke Rae kimdir

Luke Rae Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luke Rae şuan KR Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luke Rae nereli

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